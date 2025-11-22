HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çalışmalar sırasında patlayan doğal gaz borusu tedirgin etti

Karabük’te karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışma sırasında patlayan doğal gaz borusu tedirgin etti.Olay Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü mevkiinde meydana geldi.

Çalışmalar sırasında patlayan doğal gaz borusu tedirgin etti

Karabük’te karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışma sırasında patlayan doğal gaz borusu tedirgin etti.

Olay Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü mevkiinde meydana geldi. Karayolları ekiplerinin çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Dakikalarca dışarıya sızan gaz çevrede tedirginlik oluştururken ihbar üzerine olay yerine KARGAZ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. KARGAZ ekipleri hatta giden gaz akışını keserek güvenliği sağladı. İtfaiye ve polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak araç trafiğini kontrollü şekilde yönlendirdi.
Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar sırasında patlayan doğal gaz borusu tedirgin etti 1

Çalışmalar sırasında patlayan doğal gaz borusu tedirgin etti 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
18 metre derinlikteki tünelde kaza geçiren işçi vinçle çıkarıldı18 metre derinlikteki tünelde kaza geçiren işçi vinçle çıkarıldı
Kış lastiği sadece karda değil 7 derecenin altında hayati önem taşıyorKış lastiği sadece karda değil 7 derecenin altında hayati önem taşıyor

Anahtar Kelimeler:
Karabük karayolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.