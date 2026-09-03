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Çalıştığı inşaatın 7’inci katından düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’te çalıştığı inşaatın 7’inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.Olay, Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

Çalıştığı inşaatın 7’inci katından düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’te çalıştığı inşaatın 7’inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartman inşaatında çalışan yabancı uyruklu Abdurrahman Cemal Kehlavi (56), 7’inci kattayken bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumu fark eden diğer çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Abdurrahman Cemal Kehlavi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Suriye’de defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çalıştığı inşaatın 7’inci katından düşen işçi hayatını kaybetti 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Gaziantep
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