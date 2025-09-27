HABER

Çam ağacında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Salihli ilçesinde çam ağacına tırmanıp mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Çam ağacında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Olay, Kurşunlu Piknik Alanı mevkiinde meydana geldi. Çam ağacında uzun süre mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, boynundaki tasması ağaca takıldığı için inemeyen kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık 2 gündür ağaçta mahsur kaldığı öğrenilen kedi, güvenli bir şekilde doğal ortamına bırakıldı.

Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Manisa
