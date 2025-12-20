Cam paleti yüklü kamyonetten düşen cam parçaları trafiği durdurdu

Olay, Balıkesir'in Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Cam panelleri yüklü kamyonet ana cadde üzerinde bulunan huzurevinin önünde yokuş çıkarken paneli bağlayan bağların kopması üzerine meydana geldi. Yoğun trafiğin bulunduğu caddeye yayılan cam parçaları bir süre trafiği durdurdu. Kamyonette bulunan 2 şahıs yola saçılan cam parçalarını yolun dışına atmak için cabalarken, ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı yola saçılan camları tazyikli su ile yolun dışına attı. İtfaiyenin çalışması sırasında yol bir süre kapalı kalmaması için itfaiye erleri trafiği yönlendirdi. Yol kenarına tazyikli su ile atılan cam parçaları Karesi Belediye Katı Atık toplama ekiplerince kaldırıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır