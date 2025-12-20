HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cam paleti yüklü kamyonetten düşen cam parçaları trafiği durdurdu

Balıkesir'de inşaata cam götürmek üzere yüklediği cam yüklü panellerin yokuş çıkarken araçtan kayması üzerine dağılan cam parçaları anayolda trafik akışı durma haline geldi.

Cam paleti yüklü kamyonetten düşen cam parçaları trafiği durdurdu

Olay, Balıkesir'in Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Cam panelleri yüklü kamyonet ana cadde üzerinde bulunan huzurevinin önünde yokuş çıkarken paneli bağlayan bağların kopması üzerine meydana geldi. Yoğun trafiğin bulunduğu caddeye yayılan cam parçaları bir süre trafiği durdurdu. Kamyonette bulunan 2 şahıs yola saçılan cam parçalarını yolun dışına atmak için cabalarken, ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı yola saçılan camları tazyikli su ile yolun dışına attı. İtfaiyenin çalışması sırasında yol bir süre kapalı kalmaması için itfaiye erleri trafiği yönlendirdi. Yol kenarına tazyikli su ile atılan cam parçaları Karesi Belediye Katı Atık toplama ekiplerince kaldırıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dörtyol’da iş yeri alevlere teslim olduDörtyol’da iş yeri alevlere teslim oldu
Baba-oğul dehşet saçtı! 3 arkadaşı bıçak ve palayla yaraladıBaba-oğul dehşet saçtı! 3 arkadaşı bıçak ve palayla yaraladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

Bu hafta sonu ŞOK'a çocukları sevindirecek ürünler geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.