HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çamaşır makinesi evi küle çevirdi

Diyarbakır’da çamaşır makinesinden çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Çamaşır makinesi evi küle çevirdi

Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Çamaşır makinesinin takılı olduğu prizde yangın çıkarken, dumanları fark eden vatandaşlar can havliyle kendilerini dışarı atıp itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MediaTek'ten Snapdragon 8 Gen 5'e rakip! İşte özellikleriMediaTek'ten Snapdragon 8 Gen 5'e rakip! İşte özellikleri
Şanlıurfa’daki grup yolunda çalışmalar devam ediyorŞanlıurfa’daki grup yolunda çalışmalar devam ediyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.