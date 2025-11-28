HABER

Çamaşırhanedeki cinayetle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çamaşırhanede 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 iş yeri çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çamaşırhanedeki cinayetle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde Köseköy Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. Çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, Abdolraouf Gorgani hayatını kaybetti, Muhammadsafa A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çamaşırhanedeki cinayetle ilgili 4 şüpheli tutuklandı 1

OLAYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince, iş yeri çalışanlardan Mehdi B., Golbahar P., Ali K. ve Raouf P. yakalanarak gözaltına alındı. Mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

28 Kasım 2025
28 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
