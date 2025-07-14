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Cami avlusunda uyuşturucu skandalı! Kendisini uyaran müezzini bıçakladı!

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde yer alan Güneyli Camisi'nin avlusunda bir vatandaş uyuşturucu kullandığı için din görevlisi tarafından uyarıldı. Şüpheli, din görevlisini bacağından bıçaklayarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mersin'deki olay merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneyli Camisi'nde meydana geldi. Camide müezzin olarak görev yapan Ömer Tekdemir, ibadethanenin avlusunda gördüğü uyuşturucu kullanma aparatının yanında oturan kişiyi uyardı.

Cami avlusunda uyuşturucu skandalı! Kendisini uyaran müezzini bıçakladı! 1

Daha sonra camiye girmek için yönelen Tekdemir'i yanındaki bıçakla bacağından yaralayan zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cami avlusunda uyuşturucu skandalı! Kendisini uyaran müezzini bıçakladı! 2

Durumu iyi olduğu öğrenilen yaralı din görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerine teslim edilen şüphelinin, cami avlusunda uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Cami avlusunda uyuşturucu skandalı! Kendisini uyaran müezzini bıçakladı! 3

Öte yandan, şüphelinin müezzin Tekdemir'i bıçaklaması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cami avlusunda oturan şüphelinin müezzini bıçaklaması, ardından çevredekiler tarafından elindeki bıçağın alınması yer alıyor.

Cami avlusunda uyuşturucu skandalı! Kendisini uyaran müezzini bıçakladı! 4

(DHA)

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Mersin
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