Cami kapısını yumruklayan zanlı tutuklandı

Eskişehir’de cami camlarını yumrukladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıyan ve İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi’nde bulunan Dekovil Camii’nde geçtiğimiz günlerde ilginç bir saldırı gerçekleştirilmişti. Caminin güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, bir şahsın caminin camlarını yumrukladığı görülmüştü. Yaşanan olay cemaatin tepkisine yol açarken, konu polise ihbar edilmişti. Caminin camlarının ve kapısının neden yumruklandığı ise halen bilinmeyen şahıs Eskişehir Emniyet İl Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve sevk edildiği mahkeme tarafından ’İbadethanelere Zarar Verme’ suçundan tutuklandı.Kaynak: İHA

Eskişehir
