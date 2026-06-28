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Camide bıçak çekip 2 kişiyi öldürdü! Yatsı öncesi korkunç olay

Kayseri'de camide işlenen cinayet şehri sarstı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, camide tartıştığı iki kişiyi korkunç şekilde öldürdü.

Camide bıçak çekip 2 kişiyi öldürdü! Yatsı öncesi korkunç olay

Kayseri camide yatsı öncesi işlenen cinayetle sarsıldı. Korkunç olay saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi.

Camide bıçak çekip 2 kişiyi öldürdü! Yatsı öncesi korkunç olay 1

YATSIYI BEKLİYORLARDI

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A., yatsı namazı için camide bekleyen M.Y. ve Z.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Camide bıçak çekip 2 kişiyi öldürdü! Yatsı öncesi korkunç olay 2

BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.A., yanındaki bıçakla M.Y. ile Z.T.’yi yaraladı.

Camide bıçak çekip 2 kişiyi öldürdü! Yatsı öncesi korkunç olay 3

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Y. ve Z.T.‘nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından M.Y. ve Z.T.‘nin cansız bedenleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Camide bıçak çekip 2 kişiyi öldürdü! Yatsı öncesi korkunç olay 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri cami
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