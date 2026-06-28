Camide bıçak çekip 2 kişiyi öldürdü! Yatsı öncesi korkunç olay

Kayseri camide yatsı öncesi işlenen cinayetle sarsıldı. Korkunç olay saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi.

YATSIYI BEKLİYORLARDI

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A., yatsı namazı için camide bekleyen M.Y. ve Z.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.A., yanındaki bıçakla M.Y. ile Z.T.’yi yaraladı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Y. ve Z.T.‘nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından M.Y. ve Z.T.‘nin cansız bedenleri, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır