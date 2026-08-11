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Yeni Parti milletvekillerinden ortak açıklama: "Partimiz birlik içinde, Özel’in yanındayız"

Yeni Parti milletvekilleri ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Özgür Özel aynı zamanda eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayışı ortaya koyarak mücadelesini sürdürüyor. Partimizde birlik içinde, liderimiz Özgür Özel’in yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Parti milletvekillerinden ortak açıklama: "Partimiz birlik içinde, Özel’in yanındayız"

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Çerçeve Yasa oylamasında Yeni Parti grubu tek oy kararı almamıştı. Oylamada 54 Yeni Parti milletvekili 'hayır' oyu kullanırken, 35 milletvekili de 'evet' oyu kullanmıştı.

Yeni Parti milletvekillerinden ortak açıklama: "Partimiz birlik içinde, Özel’in yanındayız" 1

ORTAK AÇIKLAMA GELDİ

Yeni Parti milletvekilleri ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, " Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel aynı zamanda eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayışı ortaya koyarak mücadelesini sürdürüyor. Bu anlayış, lider sultasının değil, ortak aklın, tekçiliğin değil çoğulculuğun, dayatmanın değil istişarenin önemini TBMM'de yapılan oylamada kendisini gösterdi." ifadeleri yer aldı.

İşte yapılan açıklamanın tam metni:
"Değerli yurttaşlarımız,
Ülkemiz, siyasal tarihinin en ağır dönemlerinden birini yaşıyor.
Bu zorlu dönemde YENİ Parti milletin değişim iradesiyle, Türkiye'nin umudu olarak doğdu. Adını millet koydu. Şimdi ise YENİ Parti, milletin açtığı yolda, milletin iradesiyle büyümekte.
Bu büyük mücadelede Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in nasıl üstün bir liderlik sergilediğine ise herkes tanıklık etmekte.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel yaşadığı acılar, uğradığı zulüm, üstünde kurulmak istenen tahakküme rağmen ne bir santim eğildi, ne bir adım geri gitti, ne bir sözü eksik söyledi.
Parti yok dediler, kurulur dedi.
Para yok dediler, bulunur dedi.
Sorun çok dediler, aşılır dedi.
Bu zulüm ve haksızlıklar bugün de devam ediyor.
Bu zorluklarla mücadele eden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel aynı zamanda eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayışı ortaya koyarak mücadelesini sürdürüyor. Bu anlayış, lider sultasının değil, ortak aklın, tekçiliğin değil çoğulculuğun, dayatmanın değil istişarenin önemini TBMM'de yapılan oylamada kendisini gösterdi. 86 milyon yurttaşımızın sesini duyduk. Toplumun her kesiminin sesi olduk.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bu zor dönemde demokratik siyasetin alanını genişletmek, milletin sesini siyasetin merkezine taşımak ve toplumun farklı kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmak konusunda kararlı bir liderlik ortaya koymaktadır.
YENİ Parti Milletvekili Grubu olarak eksiksiz birlikteliğimizi ortaya koyuyor bu metinle bir kez daha ifade ediyoruz ki, sımsıkı ve kolkola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız. Milletimize karşı sorumlulukla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yürümekten, onunla aynı mücadeleyi veriyor olmaktan büyük bir onur duyuyoruz."

Yeni Parti milletvekillerinden ortak açıklama: "Partimiz birlik içinde, Özel’in yanındayız" 2

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Parti
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Hayırlısı ne ise o olsun.
Amaç ne şimdi ! Kendi aranızda birlik olamıyor musunuz böyle mi anlayalım .
Bizde yedik.
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