Camide uygunsuz hareketler kamerada! Kız ve erkek hakkında soruşturma

Sosyal medyada yayılan bir görüntü kısa sürede infial yarattı. Konya'da çekilen görüntülerde bir kız dans ederek namaz kılanları arasında dolaştı ve paylaşımına, "Manitayı camide bile darlama işi" notunu düştü. Tepki çeken görüntülerin ardından videoyu paylaşan kız ve erkekle ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da tarihi Aziziye Camisi'nin içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde paylaşan genç kız ile yanındaki erkek hakkında soruşturma başlatıldı.

'MANİTAYI CAMİDE DARLAMA İŞİ'

Bir sosyal medya kullanıcısı, Konya'nın Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camisi içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde, 'Manitayı camide bile darlama işi' notu ile sayfasında paylaştı. Bu paylaşım, sanal medyada tepki topladı.

KIZ VE ERKEK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede; tarihi camide çekilen görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını, motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği saptandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki genç hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

