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Caminin imam odasına dalan aracın sürücüsü alkollü çıktı: 290 bin lira ceza kesildi

Bolu'da park halindeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yaklaşık 84 metre savrulan ve caminin imam odasının duvarına çarpan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücü ile aracın sahibine toplam 290 bin lira idari para cezası uygulandı.

Caminin imam odasına dalan aracın sürücüsü alkollü çıktı: 290 bin lira ceza kesildi

Kaza, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.İ. yönetimindeki 14 ACC 234 plakalı otomobil, Dağıstanlı Sokak'ta seyir halindeyken park halindeki 14 ABG 141 plakalı otomobile çarptı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ CAMİNİN İMAM ODASINA DALDI

Çarpmanın ardından yoluna devam eden otomobil, Yelki Sokak'taki dönel kavşaktan geçerken kontrolden çıktı. Yaklaşık 84 metre savrulan otomobil, sokakta bulunan caminin imam odasına çarparak durdu. Kazada sürücü E.İ. ile araçta yolcu olarak bulunan H.F., otomobilde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Caminin imam odasına dalan aracın sürücüsü alkollü çıktı: 290 bin lira ceza kesildi 1

290 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü E.İ.'nin 1,00 promil alkollü olduğu belirlendi. E.İ.'nin daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi. Ehliyetine el konulmasına rağmen araç kullandığı ve alkollü olduğu tespit edilen E.İ.'ye toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyeti alınan sürücüye aracını verdiği belirlenen araç sahibine de 40 bin lira idari para cezası kesildi.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza cami
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