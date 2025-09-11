Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı arttı

'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildiği ve şirketlerde aramaların devam ettiği bilgisi alındı. TMSF yetkililerinin de sabah saatlerinde Can Holding binasına giriş yaptığı görüldü.

KAYNAĞI BELİRSİZ YÜKLÜ MİKTARDA PARA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşıldı. Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirildi.

TMSF 121 ŞİRKETE EL KOYDU

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşıldı. MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı. Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına değerlerine el konularak TMSF kayyım olarak atandı, 10 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildi.

TMSF'DEN AÇIKLAMA

Soruşturmanın ardından Can Holding'e ait 121 şirkete kayyım olarak atanan TMSF'den yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; "İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştır. Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacirö anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir. Ayrıca grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

TMSF'ye geçen 121 şirketin listesi belli oldu. Listede 9 şirket öne çıkarken toplamda 121 şirkete kayyum atandı. Şirketlerden bazıları;

Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi, Can Kültür Sanat Ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi, Habertürk Gazetecilik Anonim Şirketi, Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi, Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi, Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi, Showtürk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi, HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi, Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi, İstanbul Bilgi Üniversitesi.

MEB VE YÖK'TEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, soruşturma kapsamında Doğa Okullarına kayyım atanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 'Doğa Koleji' özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan 'Doğa Koleji' özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir. Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Can Holding'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Özvar açıklamasında, "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

HOLDİNG BİNASINA ÇİLİNGİR ÇAĞIRILDI

Sabah saatlerinde holding binasına gelen TMSF yetkilileri çalışmalarını sürdürürken, binaya çilingir çağırıldı.

Holding binasına çağırılan çilingirin, binanın çeşitli yerlerindeki çok sayıda kasayı açtığı öğrenildi. TMSF'den gelen ekibin incelemesi sürüyor.

