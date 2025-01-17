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Can kaybı 37'ye yükselmişti! Sahte içkinin korkunç belirtisi ortaya çıktı: İçenlerin vücudu mavileşiyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.01.2025 15:30
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Sahte içkiden vefat edenlerin sayısı 37'ye yükseldi. 47 kişinin tedavisi sürerken tedavi altında bulunanlardan 27'si ise entübe edilmiş durumda. Orijinal içkilere göre daha düşük maliyetli olması nedeniyle tercih edilen sahte alkol, içeriği metil alkol sebebiyle ölümcül bir karışım haline geliyor. Vücuda giren metil alkol, etanol gibi davranarak ciddi zehirlenme vakalarına yol açıyor. Art arda gelen ölüm haberlerinin ardından sahte içkiden zehirlenme belirtileri merak edildi. İşte detaylar...

Can kaybı 37'ye yükselmişti! Sahte içkinin korkunç belirtisi ortaya çıktı: İçenlerin vücudu mavileşiyor!

Türkiye genelinde sahte alkole karşı denetimler ve önlemler sürerken son günlerde hastanelere başvurular artışta. Can kayıplarına neden olan sahte alkolden İstanbul'da son 4 günde toplam can kaybı 37'ye yükselirken, 47 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tedavi görenlerin 27'si ise entübe edilmiş durumda. Peki, sahte alkol zehirlenme belirtileri neler? İşte en çarpıcı belirtiler...

Metil alkolden zehirlenme belirtileri son zamanlarda araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda vatandaşlar sahte içkiden zehirlenme belirtilerini de inceliyor.

Metil alkolden zehirlenme belirtileri hemen ortaya çıkmaz. Alkol aldıktan sonra 10-24 saat aralığında görülmeye başlanır.

Toksisitenin şiddeti, oluşan asidozun derecesine bağlı olmakla beraber başlıca belirtiler şunlardır:

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

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“HAFİF SARHOŞLUK VE BAŞ AĞRISI

İlk başta, sarhoşluk ve baş ağrısı gibi sıradan semptomlar görülse de, bunlar hızla şiddetlenebilir.

GÖRME PROBLEMLERİ

Bulanık görme, çift görme ve tam görme kaybı, metil alkol zehirlenmesinin en tehlikeli belirtilerindendir.

MİDE BULANTISI VE KUSMA

Şiddetli mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı vücuda giren metil alkolün etkisiyle ortaya çıkar.

NEFES DARLIĞI VE ŞUUR KAYBI

İleri seviyede zehirlenme, nefes darlığı ve bilinç kaybına yol açabilir.

CİLTTE MAVİ RENK DEĞİŞİMİ

Oksijen yetersizliği nedeniyle dudaklarda ve parmak uçlarında mavi renk değişimi görülebilir.

NÖBETLER VE ZİHİNSEL KARIŞIKLIK

Merkezi sinir sistemi üzerindeki etkiler, nöbetlere ve zihinsel karışıklığa yol açabilir.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

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Sahte alkol ağırlıklı olarak kokusundan veya renginden değil de etiket bilgisinden anlaşılıyor. Bunun için vatandaşların içki şişesinin üstünde bakanlık onaylı kayıt numarasının olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Aynı zamanda TAPDK bandrolü de aramak gerekiyor. Buna ek olarak içkinin orijinal ambalajında olup olmadığına da bakılabiliyor. İçki tüketilmeden önce şişenin göz önünde açılması da sağlanabiliyor. Şüpheli durumlarda ise 174 Alo Gıda Hattı ile iletişime geçilebiliyor.

Şişenin ve etiketin yıpranmamış olması, bandrolün düzgün yapıştırılmış olması, şişe üstünde hologram bulunması, kapak kodu ve boyun kodunun birbirini tutması da önemli detaylar arasında yer alıyor. Buna ek olarak kapağında enjektör deliği benzeri bir delik bulunan şişeleri almamak gerekiyor. Aynı zamanda alkollü içkilerin TAPDK Satış Belgesi bulunan perakende satıcılardan alınması gerekiyor. Etiket üzerinde ise Türkçe etiket, etikette de üretici ya da ithalatçı firma adı ya da adresinin bulunmasına da dikkat edilmesi bekleniyor. Belirgin şekilde bulanıklık olan, tortu ve kirlilik içeren alkollü içkilerin tüketilmesi sakıncalı olabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
alkol
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