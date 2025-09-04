Can kayıpları arttı! Kabus büyüyor: Kongo'da 6. kez Ebola salgını ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar Ebola nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişide ise virüsün tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, son vakanın Kasai eyaletinde tespit edildiğini aktardı.

İLK VAKAYI AÇIKLADILAR

Bakanlık, son salgına ilişkin ilk vakanın geçtiğimiz ay yüksek ateş ve kusma gibi semptomlarla hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki hamile bir kadında tespit edildiği belirtti.

KOLERA SALGINI DA YAYILIYOR

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bölgede hızla yayılan bir diğer ölümcül hastalık olan koleraya karşı da uyardı. Bu yıl sadece 31 ülkede 400 binden fazla kolera vakası bildirildi. Yaklaşık 5 bin kişi yaşamını yitirdi.

DSÖ, özellikle Çad, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Sudan’da salgının çok ciddi boyutlara ulaştığını ve bu ülkelerde vaka ölüm oranlarının %1’in üzerine çıktığını açıkladı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır