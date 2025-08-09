HABER

Çanakkale alevlere teslim olmuştu! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı: "Büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'de çıkan yangınla ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangının ilk çıkış anında 4 uçak, 4 helikopter havadan, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ise karadan müdahale etti. Alevler, bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı.

4 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI

Alevlerin tehdit ettiği bazı alanlarda tedbir amaçlı tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca yangınlarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İTFAİYE ARACI ALEVLERE TESLİM OLDU

Öte yandan yangına müdahale etmek isterken saplanan itfaiye aracı alevlere teslim oldu. İtfaiye aracının şoförü son anda araçtan atlayarak kurtulurken, araç kısa sürede küle döndü.

"YANGINLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR"

Çalışmaların devam ettiği bölgede son bilgilendirme Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Yumaklı yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç’te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

