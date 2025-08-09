Çanakkale Bayramiç'te yangın sonrası yaralar sarılıyor

Çanakkale merkez ve Bayramiç'te 8 Ağustos 2025 tarihinde çıkan orman yangınları, gece boyunca süren yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, özellikle Bayramiç'e bağlı köylerde büyük hasara neden oldu. Yangın, Sarıcaeli köyü yakınlarında başlayarak yerleşim yerlerine sıçradı ve Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin çevresini tehdit etti. Hastane ve çevresindeki bazı bölgeler tedbir amaçlı tahliye edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Bayramiç'te ise durum daha da vahimdi. Birçok ev tamamen yanarak kül oldu. Eşyalarını kurtarmaya çalışan köylüler çaresizlik içinde yangının söndürülmesini bekledi. Evini kaybeden Faize Soran, yaşadığı acıyı, "Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim kaldı," sözleriyle ifade etti. Yangının ardından jandarma ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu ve hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk etapta Saçaklı köyünde 26 konut ve 17 ahır olmak üzere toplam 43 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bakanlık yetkilileri, diğer köylerde de hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

YENİDEN AĞAÇLANDIRILACAK

Yangının etkilediği Sarıcaeli köyünde ise drone ile çekilen görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi. Geniş alanların küle döndüğü, ağaçların tamamen yandığı görüldü. Yetkililer, yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmaların başlatılacağını açıkladı.

Çanakkale Bayramiç'te yaşanan bu büyük felaketin ardından devlet tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımıza barınma imkanı sağlanacak ve yaraların sarılması için gerekli tüm destek verilecek. Yangınla mücadelede gösterilen özveri ve dayanışma, bu zor günlerin aşılmasında en büyük güvencemiz olacaktır.