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Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası: Boğaz trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Marshall Adaları bayraklı boş tanker, römorkörler eşliğinde Bozcada 2’nolu Demir Sahası'na götürülüyor. Arıza nedeniyle boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İtalya’dan Rusya'ya giden, 277 metre uzunluğundaki Marshall Adaları bayraklı 'Elandra Eagle' adlı boş tanker, Çanakkale Boğazı’nda Kumkale önlerinde makine arızası yaptı.

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-14 ve Kurtarma-18 römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Çanakkale Boğazı tanker arızası nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Arıza yapan gemi Bozcada 2’nolu Demir Sahası'na götürülüyor.

(DHA)

24 Haziran 2025
24 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Çanakkale Boğazı Tanker
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