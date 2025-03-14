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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Karanlık Liman'a çekilip demirlettirildi...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.03.2025 17:29
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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Panama bayraklı kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Karanlık Liman'a çekilip demirlettirildi...

İzmir'den İstanbul Tuzla'ya yola çıkan, 116 metre uzunluğunda, Panama bayraklı 'Tayga' kargo gemisi, saat 16.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

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LİMANA DEMİRLENDİ

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Türkeli römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İzmir boğaz
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