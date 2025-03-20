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Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan tanker kurtarıldı! ’Kolin-2’ sağ salim Kepez limanına yanaştı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.03.2025 17:46
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Çanakkale Boğazı’ndan Kepez önlerinde karaya oturan Türk bayraklı 77 metre boyundaki ‘Kolin-2’ isimli atık taşıma tankeri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurtarma operasyonuyla karaya oturduğu bölgeden kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı’nda karaya oturan tanker kurtarıldı! ’Kolin-2’ sağ salim Kepez limanına yanaştı

Çanakkale Boğazı’nda Kepez önlerinde Türk bayraklı 77 metre boyundaki ‘’Kolin-2’ isimli atık taşıma tankeri Kepez önlerinde, Kepez Limanına yanaştığı sırada saat 13.55 sıralarında karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli’ römorkörü sevk edildi. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı ekipler ile Deniz Polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

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ÇEKİLEREK KURTARILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait ‘KIYEM-1’ adlı hızlı tahlisiye botu ve dalgıç ekibi bölgeye sevk edildi. Karaya oturan tanker için kurtarma operasyonu başlatıldı. Dalgıçlar tarafından yapılan su altı sörvey çalışmasında tankerin altında ve pervanesinde hasar olmadığı tespit edildi. Ardından halatla bağlanan tanker karaya oturduğu bölgeden ‘Türkeli’ römorkörü ile çekilerek kurtarıldı.
Ardından tanker ‘Türkeli’ römorkörü eşliğinde Kepez Limanına yanaştı.

(İHA)

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