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Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan kargo gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemi kurtarıldı

Bahamalar'dan Yalova'ya giden Antigua ve Barbuda bayraklı 120 metre uzunluğunda, 7 bin 252 groston ağırlığındaki kargo gemisi "INDUSTRIALCHALLENGER"ın makine dairesinde Kumkale açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gemi kaptanının haber vermesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-13", "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu bölgeye sevk edildi.

Makine dairesindeki yangın gemi personelince söndürülen ve daha sonra Boğaz'da sürüklenmeye başlayan kargo gemisi, "Kurtarma-13" römorkörünce çekilerek Karanlık Liman Bölgesine demirletildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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