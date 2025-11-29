HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası!

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan LPG yüklü tanker Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası!

Libya'dan Ukrayna'ya giden Palau Cumhuriyeti bayraklı "GAS CATALINA" isimli 119 metre boyundaki tankerde, Karanlık Liman önlerinde seyir halindeyken makine arızası meydana geldi.

RÖMORKÖRLER SEVK EDİLDİ

Durumun Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirilmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-19" römorkörleri sevk edildi.

Kılavuz kaptan refakatinde römorkör yedeğinde çekilen tanker, arızanın giderilmesi için Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştuSağlık Bakanı Memişoğlu: 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu
32 yaşına kadar ergenlik dönemi oluyor mu?32 yaşına kadar ergenlik dönemi oluyor mu?

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.