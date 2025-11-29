Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası!

Libya'dan Ukrayna'ya giden Palau Cumhuriyeti bayraklı "GAS CATALINA" isimli 119 metre boyundaki tankerde, Karanlık Liman önlerinde seyir halindeyken makine arızası meydana geldi.
Durumun Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirilmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-19" römorkörleri sevk edildi.
Kılavuz kaptan refakatinde römorkör yedeğinde çekilen tanker, arızanın giderilmesi için Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.
