Çanakkale Boğazı'ndan geçen genel kargo gemisi X-Band radar arızası yaptı

Tunus'tan Kocaeli'ye seyir halinde olan 127 metre boyundaki 'GOTTLIEB' isimli genel kargo gemisi, Kumkale önlerinde X-Band radar arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu ve 'Kurtarma-17' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Çanakkale önlerinde geri döndürülen gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır