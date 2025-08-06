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Çanakkale Boğazı'ndan geçen genel kargo gemisi X-Band radar arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 127 metre boyundaki 'GOTTLIEB' isimli genel kargo gemisi, X-Band radar arızası yaptı. Gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen genel kargo gemisi X-Band radar arızası yaptı

Tunus'tan Kocaeli'ye seyir halinde olan 127 metre boyundaki 'GOTTLIEB' isimli genel kargo gemisi, Kumkale önlerinde X-Band radar arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu ve 'Kurtarma-17' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Çanakkale önlerinde geri döndürülen gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunus Çanakkale Boğazı
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