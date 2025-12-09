HABER

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken arızalandı: 'Kurtarma-18' ve 'Kurtarma-17' yardıma koştu

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası hareketliği meydana geldi. Arızalanan 108 metre uzunluğundaki Panama bayraklı konteyner Şevketiye Demir Sahası'na götürülecek.

İzmir Aliağa'dan İzmit'e gitmek üzere hareket eden Panama bayraklı 108 metre uzunluğundaki 'Orita' isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.

Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18' ve 'Kurtarma-17' bölgeye sevk edildi.

Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na götürülecek.

