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Çanakkale’de 6 ayrı suçtan 58’er yıl kesinleşmiş hapisle aranan 2 kişi yakalandı

Çanakkale'de 6 ayrı suçtan toplamda 58’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi saklandıkları adreste yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Çanakkale’de 6 ayrı suçtan 58’er yıl kesinleşmiş hapisle aranan 2 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde suç ve suçlularla mücadeleye yönelik olarak İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 28 Temmuz’da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 ayrı suçtan toplamda 58’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.K. ile H.K. saklandıkları adreste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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