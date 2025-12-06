HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale'de acı olay! Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yakınlarını kayıp ihbarında bulunduğu Alzheimer hastası Şefika Avcı (90), hayvanların su içmesi için yapılmış bir havuzda ölü bulundu.

Çanakkale'de acı olay! Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Olay, Çan ilçesine bağlı Ozancık köyünde meydana geldi. Alzheimer hastası Şefika Avcı, saat 07.00 sıralarında ortadan kayboldu. Avcı'yı bulamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

İhbar üzerine bölgede arama yapan jandarma ekipleri saat 10.00 sıralarında Avcı’nın cansız bedenini, evine yaklaşık 400 metre mesafedeki hayvanların su içmesi için yapılmış bir havuzunun içerisinde buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Avcı'nın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Avcı’nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üvey oğlunu bıçaklayarak öldürdüÜvey oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklamaGöçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

MHP'den milyonları ilgilendiren teklif!

MHP'den milyonları ilgilendiren teklif!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.