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Çanakkale'de alev alan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki bir kişi öldü.

Çanakkale'de alev alan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Lapseki yönünden Biga'ya seyir halinde olan Recep El idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Aracı yolun kenarına çeken sürücü, arka koltuktaki annesi Fatma El'in dışarı çıkmasını sağladı. Araçta ön koltukta bulunan baba Reşat El ise bulunduğu yerden çıkamadı.

Haber verilmesi üzerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Reşat El'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Fatma El olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Reşat El'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale Otomobil
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