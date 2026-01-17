HABER

Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı

Çanakkale’de jandarma ekiplerince ‘Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulamlarda; 22 şüpheli ve 1 araç yakalanırken 21 araç trafikten men edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte asayişi sağlamak amacıyla 15 Ocak günü 'Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri kentte sorumluluk alanlarında 10.00 ve 22.00 saatleri arasında çeşitli denetimler gerçekleştirildi. 12 ilçede, gerçekleştirlen uygulamalarda; 132 tim ve 527 personel yer aldı. Yapılan çalışmalarda 115 umuma açık işletme, 90 metruk bina, 66 park ve bahçe kontrol edilirken 3 bin 814 şahıs ve 2 bin 22 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli ve 1 araç yakalanırken 21 araç trafikten men edildi.

