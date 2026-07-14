Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Temmuz tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 11 bin 805 şahıs ve 3 bin 183 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 406 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda toplamda; 142,33 gram narkotik madde, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulamalarda, 61 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 105 şüpheli hakkında da kabahatler kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır