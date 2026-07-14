HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Kanuni' sözleri tepki çekmişti! Komedyen Tuba Ulu hakkında karar verildi

Bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılanan komedyen Tuba Ulu hakkında 5 ay hapis cezası verildi.

'Kanuni' sözleri tepki çekmişti! Komedyen Tuba Ulu hakkında karar verildi
Ufuk Dağ

Komedyen Tuba Ulu’nun, bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman hakkında söylediği sözler nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan yargılandığı davada karar açıklandı. Hakim, Ulu’nun 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kanuni sözleri tepki çekmişti! Komedyen Tuba Ulu hakkında karar verildi 1

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Bir gösterisinde Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği sözler nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Tuğba Ulu’nun yargılanmasına devam edildi.

"SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Tuba Ulu ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada hakim tarafından geçtiğimiz celse açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan Tuba Ulu "Beraatimi talep ediyorum. Mütalaada belirtilen kadınları aşağılamaya yönelik eylemi kabul etmiyorum. Türkiye’de yaşayan bir kadın olarak her alanda mücadele ettiğim düşünülerek suçlamayı kabul etmiyorum. Gösterilerimde de kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptım" dedi.

5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ulu son sözünde "Söz konusu söylemlerinin ayrıştırıcı nitelikte olduğunu düşünüyorum. Kimseyi aşağılama durumum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan hakim, Ulu’nun ‘halkın bir kesimini alenen aşağılama’ suçundan 5 ay hapis ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na "tarihi" çağrı: "Gelin, yarışa gireim"Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na "tarihi" çağrı: "Gelin, yarışa gireim"
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafik kontrol kulesi, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde kırmızı-beyaza bürünecekSabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafik kontrol kulesi, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde kırmızı-beyaza bürünecek

Anahtar Kelimeler:
Kanuni Sultan Süleyman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öcalan'la ilgili tartışmaları bitirecek açıklama: 'Umut hakkı da statü de yok"

Öcalan'la ilgili tartışmaları bitirecek açıklama: 'Umut hakkı da statü de yok"

Kilit isim Haluk Levent ve kardeşi! Dev para transferlerinde 'açıklama' kısmına yazılanlar dikkat çekti

Kilit isim Haluk Levent ve kardeşi! Dev para transferlerinde 'açıklama' kısmına yazılanlar dikkat çekti

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

Son haliyle şaşırtıyor! 'Yıllar onu teğet geçiriyor'

Son haliyle şaşırtıyor! 'Yıllar onu teğet geçiriyor'

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.