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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na "tarihi" çağrı: "Gelin, ikimiz yarışa girelim"

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Mehmet Hazar Gönüllü

Özgür Özel, "Tarihi çağrı yapıyorum" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık yarışı teklif eden Özel, "Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum" diyerek iddialı bir çıkışa imza attı.

Son dakika haberi: Özgür Özel, CHP'nin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel'in 'yeni parti' mesajıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NA 'YENİ PARTİ' YANITI

Özel'in dikkat çeken açıklamaları şöyle:

  • Yeni partiyi millet anlıyor. Milletin umudunu tüketirsen millet umudu yeni partide arıyor. Kimse yeni partinin kurulmasına meraklı değil ama partimizi baraj altına çektiğin için partililer yeni partiyi soruyor. Yeni partiyi, bu ülkede artık yaşayamayacağım diyen gençler soruyor. Ondan sonra diyorsun ki 'Anlamadım, niye yeni parti diyorsun?' Hem seçilmeden geleceksin, AK Parti yargısıyla atanacaksın olmayan mazbatanla. "İradesi sakatlandı" dediğin 500 delege sana oy vermiş. Bundan bir şey anlar insan ya.

"TARİHİ ÇAĞRIMI YAPIYORUM"

  • Başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP’yi salsın. Tarihi çağrımı yapıyorum: Sayın Kılıçdaroğlu, 2 milyon üyeyle ikimiz yarışalım. Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. “Partiyi birinci yapmazsam siyaseti bırakıyorum” demiştim, birinci yaptım.

KILIÇDAROĞLU "PARTİDEN AYRILMA" DEMİŞTİ

Dün katıldığı tv100 canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in partiden ayrılacağı ve yeni parti iddialarıyla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Ben Özgür Özel’e partiden ayrılma diyorum. Kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Siz çıkıp ‘AK Parti’ye katılacağız, iş birliği yapacağız.’ derseniz ona bir şey diyemem. Özgür Özel ile en son 1,5 ay önce telefonda konuştuk. Özgür Bey'e yakın isimler de partinin gidişinden rahatsız olan arkadaşlarla görüşüyorlar. Milletvekillerini bölmeye, kutuplaştırmaya hiç gerek yok."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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