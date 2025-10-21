HABER

Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

Çanakkale’de son 1 hafta içerisinde jandarma ekipleri tarafından 323 şahıs ve 30 araç sorgusu yapılarak, aranması olan 11 kişi yakalandı. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13-19 Ekim tarihleri arasında 323 kişi ve 30 araç denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde; ’kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ’vergi kanununa muhalefet’ suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, ’borçlunun ödeme şartını ihlal’ suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, ’basit yaralama’ suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik ve para cezası bulunan 5 şahıs olmak üzere toplam 11 kişi yakalandı. Yakalanan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

(İHA)Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Alacak verecek tartışması mahkemeye taşındıAlacak verecek tartışması mahkemeye taşındı
Şemdinli’de uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardıŞemdinli’de uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardı

Çanakkale
