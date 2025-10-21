Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13-19 Ekim tarihleri arasında 323 kişi ve 30 araç denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde; ’kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ’vergi kanununa muhalefet’ suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, ’borçlunun ödeme şartını ihlal’ suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, ’basit yaralama’ suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik ve para cezası bulunan 5 şahıs olmak üzere toplam 11 kişi yakalandı. Yakalanan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

(İHA)Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır