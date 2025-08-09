HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çanakkale'de çıkan orman yangında alevlerden son anda kurtuldular! Arazöz ekibin görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını rüzgarın daha etkisiyle büyük bir alana sıçradı. Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri ise cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

Çanakkale'de çıkan orman yangında alevlerden son anda kurtuldular! Arazöz ekibin görüntüleri ortaya çıktı

Yangın saat 13.20 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

ALEVLERDEN SON ANDA KURTULDULAR

Yangın sırasında rüzgarın saatte 80 kilometre hıza varan şiddetle esmesiyle yangın kısa sürede büyük bir alanı kapladı. Yangına kardan arazözle müdahale eden ekiplerden biri ise alevler arasında kaldı.

O anlar orman personelinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıAntalya’da otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısıDoğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm dünya Salah'ın tepkisini konuşuyor! UEFA'nın paylaşımına cesurca yorum yaptı

Tüm dünya Salah'ın tepkisini konuşuyor! UEFA'nın paylaşımına cesurca yorum yaptı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyi katili açıkladı

Kerem Aktürkoğlu ile Okan Buruk arasında savaş çıktı! Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarttılar

Kerem Aktürkoğlu ile Okan Buruk arasında savaş çıktı! Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarttılar

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Diyanet TV canlı yayınındaki o sözlere Diyanet'ten tepki

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü: Cansız bedeniyle 8 saat aynı evde kaldı

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü: Cansız bedeniyle 8 saat aynı evde kaldı

Kahreden olay! Genç mühendisin üzerine 3 tonluk mermer blok düştü

Kahreden olay! Genç mühendisin üzerine 3 tonluk mermer blok düştü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.