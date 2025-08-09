Çanakkale'de çıkan orman yangında alevlerden son anda kurtuldular! Arazöz ekibin görüntüleri ortaya çıktı

Yangın saat 13.20 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

ALEVLERDEN SON ANDA KURTULDULAR

Yangın sırasında rüzgarın saatte 80 kilometre hıza varan şiddetle esmesiyle yangın kısa sürede büyük bir alanı kapladı. Yangına kardan arazözle müdahale eden ekiplerden biri ise alevler arasında kaldı.

Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri cep telefonu kameralarına böyle yansıdı pic.twitter.com/T0FLz0aPi5 — Mynet (@mynet) August 9, 2025

O anlar orman personelinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.