Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan 5. Sokak'ta 3 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Patlamada ortalık savaş alanına dönerken, evin penceresi iskeletiyle beraber yerinden çıktı. Patlama sonrası vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan G.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve ilgili ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale
