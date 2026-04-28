Çanakkale’de farklı suçlardan aranması bulunan 97 kişi yakalandı

Çanakkale’de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında farklı suçlardan aranması bulunan 97 kişi yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-27 Nisan tarihleri arasında il ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde 8bin 892 şahıs, 2 bin 761 araç incelendi. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 135 şüpheli hakkında ‘Kabahatler Kanunu’ hükümlerince idari yaptırım, 555 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda toplamda; 443,34 gram narkotik madde, 78 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız silah, 10 adet fişek ele geçirildi. Farklı suçlardan aranması bulunan, aralarında 50 yıl 7 ay, 28 yıl 1 ay ve 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan toplam 27 şüpheli yakalandı. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan 9 şüpheli, ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan 1 şüpheli ile ‘Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Zorlama’ suçundan 1 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı. Toplamda 97 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
