Çanakkale'de fuhuş operasyonu; 6 gözaltı

Çanakkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 7'si yabancı uyruklu 8 kadın kurtarıldı.

Çanakkale'de fuhuş operasyonu; 6 gözaltı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bir grubun, kadınları otel, pansiyon, ikametlerde, sosyal medya, eskort ilan siteleri, internet siteleri ve benzeri platformlarda verdikleri reklamlar aracılığıyla buldukları kişilerle fuhşa zorladıklarını belirledi. Ekiplerin 30 Ocak'ta 7 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından 6 şüpheli gözaltına altına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda fuhşa aracılıktan elde edildiği değerlendirilen 121 bin 400 TL, 1700 dolar ile yine suçta kullanıldığı değerlendirilen 13 cep telefonu, 45 cinsel içerikli ürün, 2 dizüstü bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller, 350 tabanca fişeği, 53 av fişeği, 4 gram uyuşturucu madde ve öğütücü ele geçirildi.

Öte yandan, fuhşa zorlandıkları tespit edilen 7'si yabancı uyruklu toplam 8 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
