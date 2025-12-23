HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamaları sırasında 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-22 Aralık tarihleri arasında huzur uygulamaları çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 16 bin 893 şahıs ve 6 bin 19 araç sorgulandı. Farklı suçlardan aranması bulunan 44 şahıs yakalanırken 979 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı. Gerçekleştirilen aramalarda toplamda; 56,37 gray narkotik madde, 35 adet uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız silah, 32 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 60 şahıs hakkında ise idari yaptırım uygulandı
Denetimler neticesinde 73 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılırken, 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı: 1'i çocuk 3 ölüRusya'dan Ukrayna'ya geniş çaplı hava saldırısı: 1'i çocuk 3 ölü
Askıya alınan uygulama bu hafta yeniden başlıyorAskıya alınan uygulama bu hafta yeniden başlıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.