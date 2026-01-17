Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince insan kaçakçılığına mücadeleye yönelik 14 Ocak 2026 tarihinde orta ölçekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde; 4 organizatör, 25 kaçak göçmen ve araç ele geçirildi. İnsan kaçakçılığında kullanılan araç Yediemin Otoparkına teslim edildi.
Yakalanan 4 organizatör jandarmadaki işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan 25 kaçak göçmen idari işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.
