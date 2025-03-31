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Çanakkale'de katliam gibi kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

31.03.2025 07:11
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'de katliam gibi kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza, saat 01.00 sıralarında Ezine-Bayramiç karayolunda meydana geldi. Orhan Arslan yönetimindeki otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriotomobilde bulunan sürücü Orhan Arslan, araçtaki Yasemin Arslan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan diğer otomobilin sürücüsü Rıdvan Zeybekoğlu ise yaralandı. Zeybekoğlu, olay yerine gelen ambulansla sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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