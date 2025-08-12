HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale'de orman yangını kabusu: Çok sayıda yerleşim yeri tehdit altında

Çanakkale'de Kepez beldesinde başlayan ve hızla yayılan orman yangını, yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Ayvacık ve Ezine'den de yangın haberleri gelirken, çok sayıda mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Havadan ve karadan yoğun müdahale sürdürülüyor.

Çanakkale'de orman yangını kabusu: Çok sayıda yerleşim yeri tehdit altında

Alevler Hızla Yayılıyor, Tahliyeler Devam Ediyor, Müdahale Aralıksız Sürüyor

Çanakkale'de dün öğleden sonra başlayan orman yangını, gece boyunca etkisini sürdürerek büyük bir alanı etkisi altına aldı. İlk olarak Kepez beldesinde, Dardanos mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılarak Güzelyalı ve Çonarlı'ya da sıçradı. Yangın, Karanlık Liman bölgesine doğru ilerlerken, yetkililer Halileli Köyü'nü tedbir amaçlı boşaltma kararı aldı. Yangında çok sayıda araç ve evin kül olduğu bildirildi.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi, orman işletme arazözü ve hava aracı bölgeye sevk edildi. Ancak yangının şiddeti ve rüzgarın etkisi, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle içme suyu pompalarının çalışmadığı Kumkale ve civar köylerine arazözlerle içme suyu takviyesi yapıldığını duyurdu. Vali Toraman, İl Özel İdaresi ekiplerinin de müdahale çalışmalarına destek verdiğini belirtti.

Öte yandan, Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinden de yangın haberleri geldi. Bu bölgelerdeki yangınlara da havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Radartepesi yolunda çıkan dördüncü bir yangın ise kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedenleri henüz belirlenemezken, yetkililer soruşturma başlattı.

Manisa'nın Soma ilçesinde de orman yangını çıktı. Ekipler, Soma'daki yangına da yoğun şekilde müdahale ediyor.

Çanakkale'deki orman yangını, bölge halkını tedirgin ederken, yetkililer yangının kontrol altına alınması için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Tahliye edilen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, yangının bir an önce söndürülmesini ve evlerine dönebilmeyi umut ediyor. Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıKırıkkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! 2 suçlama, 17 gözaltı... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! 2 suçlama, 17 gözaltı...

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı

Kaza anında Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşuyormuş...

Kaza anında Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşuyormuş...

İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.