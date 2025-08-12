Çanakkale'de orman yangını kabusu: Çok sayıda yerleşim yeri tehdit altında

Alevler Hızla Yayılıyor, Tahliyeler Devam Ediyor, Müdahale Aralıksız Sürüyor

Çanakkale'de dün öğleden sonra başlayan orman yangını, gece boyunca etkisini sürdürerek büyük bir alanı etkisi altına aldı. İlk olarak Kepez beldesinde, Dardanos mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılarak Güzelyalı ve Çonarlı'ya da sıçradı. Yangın, Karanlık Liman bölgesine doğru ilerlerken, yetkililer Halileli Köyü'nü tedbir amaçlı boşaltma kararı aldı. Yangında çok sayıda araç ve evin kül olduğu bildirildi.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi, orman işletme arazözü ve hava aracı bölgeye sevk edildi. Ancak yangının şiddeti ve rüzgarın etkisi, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle içme suyu pompalarının çalışmadığı Kumkale ve civar köylerine arazözlerle içme suyu takviyesi yapıldığını duyurdu. Vali Toraman, İl Özel İdaresi ekiplerinin de müdahale çalışmalarına destek verdiğini belirtti.

Öte yandan, Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinden de yangın haberleri geldi. Bu bölgelerdeki yangınlara da havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Radartepesi yolunda çıkan dördüncü bir yangın ise kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedenleri henüz belirlenemezken, yetkililer soruşturma başlattı.

Manisa'nın Soma ilçesinde de orman yangını çıktı. Ekipler, Soma'daki yangına da yoğun şekilde müdahale ediyor.

Çanakkale'deki orman yangını, bölge halkını tedirgin ederken, yetkililer yangının kontrol altına alınması için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Tahliye edilen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, yangının bir an önce söndürülmesini ve evlerine dönebilmeyi umut ediyor. Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.