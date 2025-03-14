HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çanakkale’de otelde balyozlu kavgaya 10 gözaltı

Çanakkale’de otelde balyozlu kavgaya 10 gözaltı

14.03.2025 10:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de bir otelde balyozlu kavgaya karışan 10 kişi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kavga esnasında bıçakla yaralandı.

Çanakkale’de otelde balyozlu kavgaya 10 gözaltı

Olay, 11 Mart tarihinde Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında bir otelde kavga çıktı. Kavga sırasında Ş.Y. hayati tehlikesi olmayacak şekilde bıçaklanırken, İ.Y.'nin ise balyoz darbesi nedeniyle el parmakları kırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen B.E., Y.E., Ş.Y., İ.C.Y., İ.Y., S.Ş., Y.K., L.E., O.Y. ve T.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında balyoz ve 3 silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

"Hacı Baba" tuzağıyla servet topladılar! Suçu da cinlere attılar"Hacı Baba" tuzağıyla servet topladılar! Suçu da cinlere attılar
Kanınız çöp poşetlerinde kaybolmuş olabilir! Türkiye yeni sağlık skandalını konuşacak: Yemek şirketinin motokuryelerine taşıtmışlarKanınız çöp poşetlerinde kaybolmuş olabilir! Türkiye yeni sağlık skandalını konuşacak: Yemek şirketinin motokuryelerine taşıtmışlar
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

Gündüz taksici, gece göçmen kaçakçısı... Uyanık ikili yakayı ele verdi: Tarife fiyatları dudak uçuklattı!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

Milyonlarla oynarken, kendini "Fakir Fukara" diye tanıtmış

Milyonlarla oynarken, kendini "Fakir Fukara" diye tanıtmış

Hafife almayın: Dünyanın yüzde 20'si bu hastalıktan kör oldu!

Hafife almayın: Dünyanın yüzde 20'si bu hastalıktan kör oldu!

Yolcular kanatta ip gibi dizildi! Uçakta dehşete düşüren görüntüler

Yolcular kanatta ip gibi dizildi! Uçakta dehşete düşüren görüntüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.