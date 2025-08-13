HABER

Çanakkale'de şaşırtan görüntü! Sadece orası yanmadı

Çanakkale'deki orman yangınında çok sayıda tarla ve bahçe de küle döndü. Ancak bir çiftçinin zeytinliği, zarar görmedi. Aytaç Kök, tarlasını yangından nasıl kurtardığını anlattı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

ZEYTİNLİKLER DE YANDI

Orman yangını, bölgedeki üreticilere de büyük zarar verdi. Başta zeytinlikler olmak üzere, çok sayıda ekili alan alevler nedeniyle küle döndü.

SADECE O ALAN YANMADI

Güzelyalı Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde dedesinden kalma zeytinlikte çalışan Aytaç Kök ise hazırlıklıydı.

Yaptığı temizlik sayesinde, kuru otların tutuşup zeytin ağaçlarını da yakmasını engelledi.

Kök, yangının boyutunu gördüğünde endişelense de korktuğu başına gelmedi.

"NORMAL BAKIMLARINI YAPTIK"

NTV'ye konuşan Kök, "Normal bakımlarını yaptık. Tarla sürülü. Sürülmesi lazım onları yaptık. Ormana da biraz mesafeli olduğu için kurtardık." dedi.

"AZ ZAİYATLA KURTARDIK"

"Başlarken gördüm yangını. O taraftan geldim ama yapacağımız bir şey yoktu." diyen Kök, "Uzaktan izledim. Ben kesin tarla gitti dedim ama Allah'a şükür az zaiyatla kurtardık." diye konuştu.

Kaynak:NTV

