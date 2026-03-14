Çanakkale'de sürüklenen yelkenlinin yardımına balıkçı teknesi koştu

Çanakkale Boğazı girişinde sürüklenen yelkenli teknenin yardımına balıkçı teknesi yetişti.

Çanakkale Boğazı’nın Ege Denizi'ne girişi tarafında, içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olumsuz hava şartları nedeniyle yelkenliyi çekmekte zorlanan ekiplere bir balıkçı teknesi destek oldu. Yelkenli, ekipler ve balıkçıların desteği ile Kumkale Limanı'na yanaştırıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri ile yelkenliyi kurtaran teknenin kaptanı Naci Karabiber, "Balık avlamak için seyre çıktığımız sırada kurtarma çalışmasıyla karşılaştık. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekiplerin zorlandığını görünce hemen yardıma geldik. Sahil güvenlik ekipleriyle beraber yelkenlide bulunan 2 kişinin de sağlıklı şekilde kurtarılmasını sağladık. Ardından yelkenliyi Kumkale Limanı'na yanaştırdık" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Vasiyetinde 'Gelibolu' demişti! İşte son yolculuğuna uğurlanacağı yer

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

'Domuz eti yedim günahı nedir?' diye sordu! Nihat Hatipoğlu fena kızdı

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Esenyurt'ta 15 yıldır inşaatı tamamlanamadı! Kayyum atandı

