Çanakkale’de toprak altında kalan 2 yabancı uyruklu işçi kurtarıldı

Olay, saat 17.45 sıralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi içerisinde, inşaat halinde olan öğrenci yurdunun önünde meydana geldi. Bölgede yapılan alt yapı çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

TOPRAK ALTINDA KALAN 2 YABANCI UYRUKLU İŞÇİ KURTARILDI

Yaşanan olay sonucunda İran uyruklu Soheyl A. (33) ile Kioumars A.’nın (59) vücutlarının bir bölümü toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından ilk olarak Soheyl A. kurtarıldı. Daha sonra devam eden çalışmaların ardından saat 19.15 sıralarında Kioumars A. da topraktan bilinci açık olarak çıkarıldı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır