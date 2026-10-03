Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 28 Eylül’de Tarsus ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Zafer Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki 33 NVD 83 plakalı hafif ticari araç ile Emre Karaca’nın kullandığı 33 ARA 358 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

MOTOSİKLET KAZASINDA AĞIR YARALANMIŞTI

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Karaca’yı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağırlaşan Karaca, Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 6 gündür tedavi gören Karaca, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Karaca’nın cenazesi, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır