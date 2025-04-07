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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezindeki operasyonda şüpheliler M.T. ve C.K. gözaltına alındı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddeyle, uyuşturucu maddeyi paketlemek için kullanılan alet ve düzeneklerle uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 290 lira ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale uyuşturucu
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