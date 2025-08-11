Çanakkale güzelyalı'da orman yangını: Boğaz trafiğe kapatıldı, tahliyeler başladı

Çanakkale'de Kepez bölgesinde çıkan yangın hızla yayılırken, yetkililer Güzelyalı'da tahliye kararı aldı. Boğaz trafiği güvenlik önlemleri kapsamında durduruldu.

Çanakkale'de 8 Ağustos'ta Sarıcaeli köyünde bir tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, Kepez beldesi ve özellikle Güzelyalı bölgesini tehdit etmeye başladı. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ederken, güvenlik önlemleri kapsamında Çanakkale Boğazı'nı çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Çanakkale Valisi Ömer Torman, yaptığı açıklamada Güzelyalı bölgesinde tahliyelerin başladığını duyurdu. Bölgedeki vatandaşlar güvenli bölgelere sevk edilirken, yangınla mücadele ekipleri alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için yoğun çaba gösteriyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz ve helikopter yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgedeki hava sıcaklığının yüksek olması ve rüzgarın etkili olması yangının yayılmasını hızlandırıyor. Yangınla mücadele ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için gece boyunca çalışmalarını sürdürecek.

Öte yandan, Bolu, Manisa, Mersin ve Aydın illerinde de orman yangınları meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, bu bölgelerde de yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ülke genelinde artan orman yangınları, vatandaşlar arasında büyük endişe yaratırken, yetkililer yangınlara karşı daha dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Çanakkale'deki orman yangını Güzelyalı bölgesinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Boğaz trafiğinin kapatılması ve tahliyelerin başlaması, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Yetkililer yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterirken, vatandaşların da yangınlara karşı duyarlı olması büyük önem taşıyor. Yangının bir an önce kontrol altına alınması ve can kayıplarının yaşanmaması en büyük temennimizdir.