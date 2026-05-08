Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi’nde, Tarihçi Dr. Öğretim Üyesi Mithat Atabay tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ‘Çanakkale Milletvekilleri’ sergisi açıldı. Sergi 4 Ağustos tarihine kadar açık kalacak. Sergide 106 yıllık TBMM tarihinde Çanakkale’yi temsil eden 7 senatör ve 85 milletvekili olmak üzere toplam 92 kişi sergide yaşatılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106 yıllık döneminde 7 senatör, toplam 85 milletvekili olmak üzere 92 kişi görev yaptı. 1920-1950 arasında 23, 1950-1960 arasında 15, 1961-1980 arasında 15, 1983-2002 arasında 15 ve 2002’den 2026 yılına kadar 17 kişi Çanakkale milletvekili olarak çeşitli dönemlerde TBMM’ye seçildi.

Dr. Öğretim Üyesi Mithat Atabay, "İstanbul’un işgali sonrasında Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına karar verildiğini belirterek, "Seçimler yapıldı. Çanakkale’de de seçimler yapıldı. Ancak Çanakkale işgal altında olduğu için seçimler sadece Ayvacık, Ezine ve Bayramiç’te yapılabildi. Çanakkale’den birinci meclise üç tane milletvekili girmiştir. Bunlar içerisinde ilk seçilen Hafız Hamdi Dumrul olmuştur. Toplam olarak günümüze kadar yani 1920’den, 2026 yılına kadar Çanakkale’den değişik dönemlerde toplam 85 tane milletvekili parlamentoda görev aldı. Ayrıca 1961 ile 1980 yılları arasında ise Cumhuriyet Senatosu da vardı. Orada da Çanakkale’den 7 tane senatörün parlamentoda yer aldığını görüyoruz. Toplam 92 tane kişi Çanakkale’den milletvekili ve senatör olarak görev yaptılar. Bu sergi 1920 yılından 2026 yılına kadar geçen zaman diliminde Çanakkale’deki milletvekilleri ve senatörleri kapsamaktadır. Hiç şüphesiz ki Çanakkale’den seçilen milletvekilleri ve senatörler ayrıca bakanlık ve başka görevlerde de bulundular. Çanakkale aslında çok nitelikli insanları meclise göndermiştir. Mesela Reşat Nuri Güntekin bir yazar olarak, bir hikayeci ve romancı olarak mecliste iki dönem görev yaptı. Yine dil bilimci olarak Samih Rıfat Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapmış olan şahıslardan bir tanesidir. Onun vefatı üzerine seçilen Ahmet Emre Bey de yine dil bilimci olarak Çanakkale’den seçildi. Çanakkale aslında genel olarak çok nitelikli insanlar seçilmesine rağmen parlamentoda çok fazla konuşan kişiler olarak görmüyoruz. Genellikle ya yemin döneminde konuşmuşlar ya da bütçe konusunda konuşmuşlardır" dedi.

