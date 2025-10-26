HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çanakkale ruhu sınırları aşıyor! Bakan Ersoy: Ecdadımızın mirası gönül meselemizdir

Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak milyonlarla buluşan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı tarihin akışını değiştiren büyük destanı dünyaya anlatıyor. Balkanlarda altı ülkede 42 bini aşkın soydaş ile buluşan müzenin şimdiki durağı Azerbaycan oldu. Müzedeki orijinal objeler, dijital gösterimler ve interaktif anlatımlarla Çanakkale ruhu sınırların ötesine ulaştı.

Çanakkale ruhu sınırları aşıyor! Bakan Ersoy: Ecdadımızın mirası gönül meselemizdir
Ufuk Dağ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mobil Müze’nin Azerbaycan’daki durağına ilişkin sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşım yaptı.

Çanakkale ruhu sınırları aşıyor! Bakan Ersoy: Ecdadımızın mirası gönül meselemizdir 1

Bakan Ersoy'un 'Can Azerbaycan' vurgusuna yer verdiği ve iki kardeş ülkenin bayraklarını taşıyan paylaşım şöyle:

“Tarihin seyrini değiştiren milletimizin kahramanlık destanını dünyaya anlatıyoruz. Tarihe "Geçilmez" olarak kazınan #Çanakkale’de yükselen Azerbaycan Şehitleri Anıtı’ndan yola çıkan Mobil Müzemiz Gence’den Bakü’ye uzanarak ortak tarihimizin ve ebedî kardeşliğimizin izini sürdü. 2020 yılından bu yana ülkemizin dört bir yanını üç kez dolaşan Mobil Müzemizde Çanakkale ruhunu yaşatıyoruz.

Çanakkale ruhu sınırları aşıyor! Bakan Ersoy: Ecdadımızın mirası gönül meselemizdir 2

Orijinal objeler, dijital gösterimler ve interaktif anlatımlarla hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı büyük destanı sınırlarımızın ötesine taşıyor. Balkan ülkelerinin ardından şimdi de Can Azerbaycan'a ulaşan Mobil Müze, iki kardeş ülkenin ortak yüreğinde aynı duyguyu yaşattı. Balkanlardaki 6 ülkede 42 bin 590 soydaşımızla buluşan müzemizde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladık. Ecdadımızın kahramanlık mirasını geleceğe taşımak, bizim için bir görevden öte gönül meselesidir."

Çanakkale ruhu sınırları aşıyor! Bakan Ersoy: Ecdadımızın mirası gönül meselemizdir 3

Bakan Ersoy’un paylaşımında, Çanakkale’nin “Geçilmez” ruhunun, Mobil Müze aracılığıyla Azerbaycan’da da yaşatıldığı vurgulandı.

Çanakkale ruhu sınırları aşıyor! Bakan Ersoy: Ecdadımızın mirası gönül meselemizdir 4

Müze, Türkiye genelinde üç turunu tamamlamasının ardından, Balkanlar’daki altı ülkenin ardından 18 Ekim'de Gence'ye ulaştı. Çanakkale destanını Azerbaycan'a ulaştıran mobil müze yolculuğunu 22-25 Ekim tarihleri arasında Bakü'de tamamladı.

Çanakkale ruhu sınırları aşıyor! Bakan Ersoy: Ecdadımızın mirası gönül meselemizdir 5

Çanakkale ruhu sınırları aşıyor! Bakan Ersoy: Ecdadımızın mirası gönül meselemizdir 6

Çanakkale ruhu sınırları aşıyor! Bakan Ersoy: Ecdadımızın mirası gönül meselemizdir 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ersan Şen'den gündem olacak çıkış! PKK'nın çekilmesiyle ilgili dikkat çeken yorumErsan Şen'den gündem olacak çıkış! PKK'nın çekilmesiyle ilgili dikkat çeken yorum
Diyarbakır'da korkutan deprem! AFAD duyurduDiyarbakır'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Zaferi Azerbaycan Mehmet Nuri Ersoy Mobil Dünya Kongresi kültür ve turizm bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.