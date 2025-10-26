Çanakkale ruhu sınırları aşıyor! Bakan Ersoy: Ecdadımızın mirası gönül meselemizdir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mobil Müze’nin Azerbaycan’daki durağına ilişkin sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşım yaptı.

Bakan Ersoy'un 'Can Azerbaycan' vurgusuna yer verdiği ve iki kardeş ülkenin bayraklarını taşıyan paylaşım şöyle:

“Tarihin seyrini değiştiren milletimizin kahramanlık destanını dünyaya anlatıyoruz. Tarihe "Geçilmez" olarak kazınan #Çanakkale’de yükselen Azerbaycan Şehitleri Anıtı’ndan yola çıkan Mobil Müzemiz Gence’den Bakü’ye uzanarak ortak tarihimizin ve ebedî kardeşliğimizin izini sürdü. 2020 yılından bu yana ülkemizin dört bir yanını üç kez dolaşan Mobil Müzemizde Çanakkale ruhunu yaşatıyoruz.

Orijinal objeler, dijital gösterimler ve interaktif anlatımlarla hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı büyük destanı sınırlarımızın ötesine taşıyor. Balkan ülkelerinin ardından şimdi de Can Azerbaycan'a ulaşan Mobil Müze, iki kardeş ülkenin ortak yüreğinde aynı duyguyu yaşattı. Balkanlardaki 6 ülkede 42 bin 590 soydaşımızla buluşan müzemizde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladık. Ecdadımızın kahramanlık mirasını geleceğe taşımak, bizim için bir görevden öte gönül meselesidir."

Bakan Ersoy’un paylaşımında, Çanakkale’nin “Geçilmez” ruhunun, Mobil Müze aracılığıyla Azerbaycan’da da yaşatıldığı vurgulandı.

Müze, Türkiye genelinde üç turunu tamamlamasının ardından, Balkanlar’daki altı ülkenin ardından 18 Ekim'de Gence'ye ulaştı. Çanakkale destanını Azerbaycan'a ulaştıran mobil müze yolculuğunu 22-25 Ekim tarihleri arasında Bakü'de tamamladı.