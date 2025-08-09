Çanakkale Saçaklı köyü alevlere teslim oldu: Korkunç manzara havadan böyle görüntülendi!

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangının ilk çıkış anında 4 uçak, 4 helikopter havadan, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ise karadan müdahale etti. Alevler, bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı.

Yangının yaklaştığı sitede yaşayanlar, tahliye edildi. Bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.

Yangında bir itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Alevlerin itfaiye aracının üzerine gelmesiyle ekipler canını zor kurtardı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim alanlarına ulaştı. Saçaklı köyünde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın nedeniyle çok sayıda ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Köyde büyük maddi zarara yol açan yangın, sabah saatlerinde dron ile görüntülendi. Bölgede ekipler tarafından müdahaleler devam ediyor.

